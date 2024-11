Resultado: a esmagadora maioria de analistas aposta que, ao fim da reunião desta quarta-feira, 6, o Copom irá acelerar o ritmo de alta de juros de 0,25 ponto para 0,50 ponto porcentual, levando a Selic para 11,25%. Mas o ponto de atenção diz respeito ao que o Copom irá sinalizar no seu comunicado para a reunião de dezembro. O óbvio seria dizer que o compromisso com a meta de inflação exigiria manter um ritmo de aperto de 0,50 ponto.

Mas o “timing” desta reunião também joga contra o Copom. Ao longo do ano, as decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos aconteceram no mesmo dia – a chamada “superquarta”. Porém, em razão da eleição presidencial americana, o anúncio da decisão do Federal Reserve (Fed) passou para quinta-feira, 7, em vez desta quarta-feira, 6. Ou seja, além do risco de o resultado da eleição nos EUA só ficar sacramentado após a sua reunião, o Copom também não saberá de antemão o que o Fed irá decidir em relação aos juros americanos. A isso, se soma outra incerteza crucial: se o mercado irá considerar o pacote de corte de gastos do governo Lula como crível e suficiente para resgatar a confiança no arcabouço fiscal.