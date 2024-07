Tudo o que não precisamos é de falas do presidente que atrapalhem a economia

A economia de qualquer nação é afetada por um conjunto de fatores como o equilíbrio das contas, comércio internacional, mercado de trabalho, flutuações econômicas globais, estabilidade política, entre outros. Enfim, há muitas variáveis que afetam a nossa vida econômica e devem ser controladas para que possamos crescer e buscar desenvolvimento.

Assim, alcançando um bom grau de bem-estar para todos os cidadãos. Todos sabemos disso e, também, temos conhecimento de quanto é difícil gerar condições internas no país que sejam promotoras de uma economia saudável. Entendendo ainda que não controlamos as condições econômicas globais. Em resumo, qualquer governo tem um trabalho muito árduo para manter a sua economia em um rumo correto e que promova a redução da desigualdade. Tudo o que não precisamos é de manifestações políticas, principalmente do presidente da República, que atrapalhem o curso da economia.

Falas de Lula nas últimas semanas causaram subida do dólar Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Não importa se é por falta de conhecimento, de cunho ideológico, dirigida a público interno ou, simplesmente, falta de inspiração, falar fora de hora traz comprometimentos reais a economia.

O fato é que manifestações políticas afetam a economia, a confiança de mercado, o câmbio, o risco político e as decisões de investimentos e consumo.

Quando acontecem falas deslocadas da realidade o dano é real. Apenas para citar alguns exemplos, a Vale teve queda de valor no mês de março de mais de R$ 48 bilhões grande parte pela discussão sobre a presidência da empresa. Em relação a Petrobras as manifestações sobre a questão de distribuição de dividendos levaram a uma queda de valor da companhia de mais R$ 55 bilhões e quando da demissão do presidente da empresa a queda foi de R$ 44 bilhões.

Da mesma forma, as falas sobre o presidente do Banco Central e sobre o dólar não ajudaram em nada, só aumentaram a volatilidade.

Por outro lado, culpar o “mercado” como se fosse um ente etéreo, um Hades, algo vindo do maligno, é no mínimo uma tentativa sem fundamento algum.

O “mercado” somos todos nós, agentes que de alguma forma atuam no mercado, comprando dólares para viajar, possuidores de ações da Petrobras, não somente especuladores gananciosos. Obviamente seria muita inocência acreditar que quem faz esse tipo de afirmação não sabe do que está falando, usualmente usa dessas figuras para mobilizar certos grupos ou iludir uma grande massa de pessoas ideologicamente iludidas.

De qualquer forma é melhor acreditar que esses políticos saibam o que estão fazendo, a alternativa é muito pior.

Tem gente que andou lendo Maquiavel e acreditou que o príncipe deve, quando necessário mentir para o povo para manter a ordem e o poder.