O que explica as importações nas alturas, mesmo com dólar caro?

No primeiro semestre, houve um crescimento de 38% nas importações de automóveis. Somente de veículos elétricos, nos sete primeiros meses do ano as importações atingiram a marca de US$ 1 bilhão, aumento de 931% ante o mesmo período de 2023. Houve também aumento das importações de pneus, de aço e de soja.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), em agosto o superávit comercial brasileiro teve uma queda de 51% em relação a agosto de 2023. No acumulado de janeiro até segunda semana de outubro, em comparação ao mesmo período do ano passado, as exportações caíram 0,6%, somando US$ 268 bilhões, enquanto as importações saltaram 7,2%, totalizando US$ 206,49 bilhões. Assim, o superávit ficou em US$ 61,5 bilhões, uma queda de 20% e bem abaixo das expectativas do mercado.

Segundo a Câmara de Comércio Exterior (Comex), as projeções apontam para um superávit entre US$ 77 bilhões e US$ 86,5 bilhões neste ano.