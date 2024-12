Os medos da Trumponomics: como deve ser a política econômica do novo presidente dos EUA?

Com a vitória do republicano, os olhos se voltaram para acompanhar as indicações para o novo secretariado do governo para saber se os riscos da Trumpnomics estariam se confirmando. Como não poderia ser diferente, algumas indicações são para lá de polêmicas e já deram problemas. As nomeações-chave mostram o DNA da economia proposta por Trump. A começar pela indicação de Scott Bessent como secretário do Tesouro, um conhecido investidor, mas defensor de reformas fiscais e desregulamentação, visando estimular empréstimos bancários e a produção de energia. Sem dúvida buscando uma política econômica doméstica expansionista, com possíveis cortes de impostos e incentivo ao setor energético tradicional. Como secretário de Comércio foi indicado Howard Lutnick, CEO da Cantor Fitzgerald, conhecido por sua abordagem agressiva nos negócios, o que deve levar a uma postura comercial agressiva e possivelmente protecionista.

Para secretário de Energia, o nome é Doug Burgum, governador da Dakota do Norte, Estado rico em recursos energéticos, indicando que deve promover a exploração de combustíveis fósseis. Uma nomeação em particular vejo com preocupação, a de Paul Atkins para a presidência da Security Exchange Commission (SEC) – a CVM americana –, lobista ligado ao mercado de criptomoedas.