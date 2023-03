First Citizens firma acordo para comprar o Silicon Valley Bank

O banco americano First Citizens firmou um acordo para comprar todos os depósitos e empréstimos do Silicon Valley Bank (SVB), que faliu no início de março. A transação inclui a compra de aproximadamente US$ 72 bilhões em ativos e US$ 119 bilhões em depósitos.

Segundo anunciou o FDIC (Corporação Federal de Seguros de Depósitos, na sigla em inglês), que recebeu direitos de valorização de ações na First Citizens BancShares com valor potencial de até US$ 500 milhões, todas as 17 agências do Silicon Valley Bank abrirão como primeiros cidadãos já nesta segunda-feira, 27.

“Os clientes do Silicon Valley Bank devem continuar a usar sua agência atual até que recebam notificação do First–Citizens Bank & Trust Company de que as conversões de sistemas foram concluídas para permitir serviços bancários completos em todas as outras filiais”, ressaltou o FDIC.

A falência do SVB gerou pânico no setor bancário norte-americano, com repercussões nos mercados europeus. O FDIC estima que o custo da falência para seu DIF (Fundo de Seguro de Depósito, na sigla em inglês) seja de aproximadamente US$ 20 bilhões. No entanto, o custo exato será determinado quando o regulador encerrar a administração judicial.

No início de março, o SVB tinha US$ 167 bilhões em ativos totais e cerca de US$ 119 bilhões em depósitos totais. Com o acordo de hoje, aproximadamente US$ 90 bilhões em títulos e outros ativos permanecerão em liquidação judicial para alienação pelo FDIC. /AFP