Alvo do governo Lula, Campos Neto é elogiado pelo FMI por ‘apertar adequadamente’ os juros

BRASÍLIA – Criticado no Brasil pelo presidente Luiz Inácio Lula, integrantes do governo e do PT pelos juros altos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebeu um elogio público da Primeira Subdiretora-Geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath. A economista esteve ontem com Campos Neto e publicou fotos ao seu lado nas suas redes sociais.

Central Bank of Brazil Governor Roberto Campos Neto, has appropriately tightened monetary policy to bring inflation down. We had a productive discussion on fighting inflation and on plans to issue a CBDC. @BancoCentralBR pic.twitter.com/xvUw1bxV2j — Gita Gopinath (@GitaGopinath) April 17, 2023

No post, publicado ontem, retuitado pelo Banco Central, a economista do FMI escreveu que Campos Neto “apertou adequadamente a política monetária” para reduzir a inflação”. Aperto monetário é uma expressão utilizada para se referir à alta de juros, a fim de controlar a alta de preços na economia. “Tivemos uma discussão produtiva sobre o combate à inflação e sobre os planos de emitir uma CBDC”, escreveu.

As chamadas CBDCs são tipos de criptomoedas cada vez mais discutidas por governos de todo o mundo. Sua sigla significa “moeda digital do banco central”. No caso do Brasil, é o real digital, que está em fase de testes pelo BC.