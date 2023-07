Fundador da FTX planejava comprar ilha-nação para abrigo pós-apocalíptico, revela processo judicial

Sam Bankman-Fried, fundador da plataforma de criptomoeda FTX, planejava comprar Nauru, uma pequena nação-ilha no Pacífico, para construção de um abrigo pós-apocalíptico, de acordo com uma ação judicial, segundo o jornal The Guardian.

Sam Bankman-Fried, fundador da plataforma de criptomoeda FTX, planejava comprar Nauru, uma pequena nação-ilha no Pacífico, para construção de um abrigo pós-apocalíptico Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo

A ação foi movida na quinta-feira, 20, pela FTX contra seu fundador de 31 anos e outros três ex-executivos, com um memorando criado pelo irmão mais novo de Bankman-Fried, Gabriel, e um executivo da FTX Foundation.

O plano era “adquirir a nação soberana de Nauru para construir um ‘bunker/abrigo’ que seria usada para ‘algum evento onde 50-99,99% das pessoas morram [para] garantir que a maioria dos EAs [efetivos altruístas] sobreviva’”, disse o memorando. Segundo o Guardian, o “altruísmo eficaz” é um movimento filosófico e social defendido por Bankman-Fried que busca ampliar “o impacto das doações de caridade”.

O memorando também mencionou planos para desenvolver “regulamentação sensata em torno do aprimoramento genético humano e construir um laboratório lá”.

Nauru é um país na Oceania com área de 21 km² e uma população de aproximadamente 12,5 mil pessoas - o terceiro menor país do mundo. Na década de 1990, Nauru tornou-se um refúgio para lavagem de dinheiro, abrigando a máfia russa e a Al-Qaeda.

O caso

A ação judicial acontece enquanto o sucessor de Bankman-Fried, John Ray, busca recuperar danos causados por alegadas transgressões de Bankman-Fried e outros ex-executivos.

“Esta ação busca recuperar danos causados pelas violações dos deveres fiduciários dos réus e evitar e recuperar transferências ilegais de centenas de milhões de dólares que os réus apropriaram indevidamente dos bens dos devedores e dos devedores-em-posse”, disse a ação judicial.

Em dezembro, Bankman-Fried foi preso nas Bahamas sob alegações de que ele havia roubado fundos de clientes. Ele foi posteriormente extraditado para os EUA e se declarou inocente das acusações de que ele enganou investidores e roubou bilhões de dólares.

A ação judicial foi chamada de “uma das maiores fraudes financeiras da história”. As supostas violações de Bankman-Fried e outros executivos “causaram o colapso do Grupo FTX, em detrimento significativo dos clientes, credores e acionistas”./ Com The Guardian