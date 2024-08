Quem é Gabriel Galípolo, economista indicado por Lula para ser presidente do Banco Central

Formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com mestrado em economia política pela mesma instituição, Galípolo foi presidente do Banco Fator, entre 2017 e 2021, e se aproximou da cúpula petista no final de 2021, ainda antes da pré-campanha para as eleições presidenciais.

Com a vitória de Lula, teve papel importante durante a transição entre os dois governos, atuando como braço direito de Fernando Haddad, que se tornaria ministro da Fazenda. No início do mandato, em janeiro de 2023, assumiu a Secretaria-Executiva da Fazenda, sendo o número 2 da pasta, até ser indicado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central, em maio do mesmo ano.