O consenso sobre a importância dos cobenefícios nos projetos de carbono vem do amadurecimento da visão holística dos impactos das mudanças climáticas. Uma floresta, por exemplo, não é uma estrutura isolada, e, se os padrões climáticos mudam, ela perde biomassa. Isso se reflete em alterações nos regimes de chuva, volume de água das nascentes e comportamento dos animais. Em comunidades próximas, representa pesca escassa, falta de mobilidade fluvial, má colheita e surgimento de pragas.

Por outro lado, projetos de carbono ligados à conservação e restauração florestal promovem melhora na qualidade do ar, segurança alimentar, saúde, geração de emprego e renda e amortecimento de eventos climáticos extremos. A certificadora Gold Standard calcula que projetos que envolvem stakeholders locais, com ganhos além do clima, podem gerar o valor compartilhado na casa dos bilhões de dólares.