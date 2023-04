Gap demite 1,8 mil funcionários em estratégia para economizar R$ 1,5 bilhão ao ano

NOVA YORK - A varejista de roupas Gap informou nesta quinta-feira, 27, um corte de 1,8 mil postos de trabalho. As demissões deverão resultar em economias de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) ao ano, como parte de um plano elaborado em março, segundo a empresa.

Os empregos eliminados são em maior parte nas sedes de Nova York e São Francisco, e de algumas funções sênior.

GAP é uma das marcas de roupas mais famosas do mundo Foto: Olivia Harris / Reuters

“Estamos tomando as medidas necessárias para remodelar a Gap Inc. para o futuro - simplificando e otimizando nosso modelo operacional, elevando a criatividade e impulsionando uma melhor entrega em todas as dimensões da experiência do cliente”, disse o presidente executivo interino da companhia, Bob Martin, em comunicado.

A empresa empregava cerca de 95 mil pessoas em todo o mundo até o fim de janeiro. Aproximadamente 9% do total de funcionários trabalham nas sedes, disse a empresa./Dow Jones Newswires