Quem é Alex Soros: conheça filho de George Soros que assume império de US$ 25 bilhões

O investidor bilionário e filantropo George Soros está no processo de passar o controle de seu império de US$ 25 bilhões (quase R$ 122 bilhões) para um de seus filhos mais novos, Alexander Soros, como publicou no fim de semana o The Wall Street Journal. Alexander é o mais velho de dois filhos do casamento de Soros com sua segunda esposa, Susan Weber.

Os negócios de Soros incluem sua organização sem fins lucrativos Open Society Foundations, que atua em mais de 120 países ao redor do mundo e canaliza cerca de US$ 1,5 bilhão anualmente para grupos que apoiam os direitos humanos.

George Soros, de 92 anos, chegou a afirmar anteriormente que não queria que sua fundação ficasse nas mãos de um dos filhos “por uma questão de princípios”, pois preferia que fosse gerida por “alguém mais adequado”. Segundo o The Wall Street Journal, também acreditava-se que o advogado com experiência em finanças Jonathan Soros, de 52 anos, terceiro filho do primeiro casamento de George, seria seu sucessor, até “um desentendimento e uma mudança de opinião”.

Saiba mais sobre Alexander Soros abaixo.

Quem é Alex Soros?

Atualmente com 37 anos, Alexander Soros, conhecido como Alex, fez sua estreia pública involuntariamente em 2008, quando um blog chamado Cityfile publicou fotos que estavam em sua página no Facebook, em que ele aproveitava festas, bebidas e garotas, segundo o The New York Times. O vazamento das fotos o deixou “chocado” por virar uma “caricatura” do playboy festeiro, diz o veículo.

Depois de frequentar a escola preparatória King Low Heywood Thomas, em Stamford, Connecticut, Alex Soros frequentou a Universidade de Nova York e, depois, buscou um Ph.D. em História em Berkeley. Apesar de ainda aparecer em tabloides como Page Six e New York Post por suas festas por volta de 2016, desde 2011 Alex Soros decidiu se voltar para a filantropia, de acordo com o NYT. Neste mesmo ano, ele se juntou ao conselho da Open Society Foundations, o que o aproximou ainda mais de seu pai.

Alex Soros com o pai, George Soros. Foto: Twitter/Alex Soros via Reuters

Na entrevista publicada no último domingo, 11, o The Wall Street Journal afirma que, em dezembro, o conselho da Open Society Foundations elegeu Alex como presidente, sucedendo seu pai. O jornal também informou que Alex agora dirige a atividade política como presidente do “super PAC”, uma modalidade de comitê de financiamento de campanhas políticas dos EUA, de Soros. O veículo ainda diz que Alex é o único membro da família no comitê de investimentos que supervisiona o Soros Fund Management, que administra o dinheiro da fundação e da família.

Alex expressou sua preocupação com o retorno do ex-presidente Donald Trump à Casa Branca na entrevista, dando a entender que a organização de Soros pode desempenhar um papel financeiro fundamental na corrida presidencial de 2024. Ele também se definiu como “mais político” do que seu pai, mas afirmou que os dois “pensam da mesma forma”. George Soros apoia causas progressistas, como a redução do preconceito racial no sistema de justiça, e é alvo de críticas e teorias conspiratórias da extrema direita por isso.

Alex tem como objetivo ampliar os objetivos progressistas de seu pai e abraçar causas diferentes, como o direito ao voto e ao aborto, bem como a equidade de gênero. Ele disse que pretende continuar usando a riqueza da família para apoiar os políticos de esquerda dos EUA. / Com informações de AP e EFE