Carreira dos sonhos: o que a geração Z quer ser quando crescer?

Durante as duas primeiras décadas das redes sociais, os usuários que ficavam apenas à espreita dominavam. Mas, entre a geração Z, eles são minoria, de acordo com dados de uma pesquisa do YouTube.

PUBLICIDADE Os especialistas do setor de tecnologia costumavam citar uma regra geral segundo a qual apenas 1 em cada 10 usuários de uma comunidade online publica novos conteúdos, sendo que as massas se conectam apenas para consumir imagens, vídeos ou outras atualizações. Agora, as gerações mais jovens estão invertendo essa divisão, segundo a pesquisa da plataforma de vídeo. O YouTube constatou que 65% da geração Z, definida como pessoas entre 14 e 24 anos, se descrevem como criadores de conteúdo de vídeo, o que faz com que os que ficam apenas observando sejam uma minoria. A descoberta foi feita com base nas respostas de 350 membros da geração Z nos Estados Unidos, em uma pesquisa mais ampla que perguntou a milhares de pessoas sobre como elas passam o tempo online, incluindo se elas se consideram criadoras de vídeos. O YouTube realizou a pesquisa em parceria com a empresa de pesquisa SmithGeiger, como parte de seu relatório anual sobre tendências na plataforma.

A pesquisa perguntou aos entrevistados: “Você se descreveria como um criador de conteúdo de vídeo, alguém que cria qualquer tipo de conteúdo de vídeo para um público?”. O grupo de entrevistados foi combinado por idade e gênero com os dados do Censo dos EUA, mas incluia pessoas que optaram por receber pesquisas por e-mail, um método que, segundo alguns estudos, pode produzir resultados menos precisos do que as pesquisas que usam amostras baseadas em probabilidade.

Geração Z está mudando o comportamento do público Foto: Carlesiturbe/Stock.adobe.com

O relatório do YouTube afirma que, após assistir a vídeos online, muitos membros da geração Z respondem com seus próprios vídeos, carregando seus próprios comentários, vídeos de reações, aprofundando-se no conteúdo publicado por outras pessoas e muito mais. Esse tipo de interação geralmente se desenvolve em resposta a vídeos sobre tópicos da cultura pop, como “RuPaul’s Drag Race” ou a série de videogames Fallout. O conteúdo criado por fãs pode ganhar mais tempo de exibição do que o material original, segundo o relatório.

“É empolgante testemunhar como a geração Z está evoluindo o fandom (comunidade de fãs)”, disse Kevin Allocca, diretor global de Cultura e Tendências do YouTube, em um comunicado. “Eles estão mudando ativamente o comportamento do público, que deixou de assistir passivamente para encontrar e adicionar suas vozes a um ‘diálogo’ de conteúdo exclusivo.”

A popularização do vídeo de curta duração pelo TikTok impulsionou o surgimento dessa nova era mais participativa da internet. O aplicativo deu a uma geração de jovens acesso a ferramentas de edição de vídeo móvel fáceis de usar, permitindo que amadores criassem conteúdo de vídeo atraente. Os recursos de dueto e ponto do TikTok, que permitem que os usuários reajam e respondam facilmente a outros vídeos, podem incentivar os que ficam à espreita a se tornarem criadores de conteúdo.

Publicidade

O YouTube e o Instagram responderam lançando seus próprios concorrentes de vídeos curtos e novas ferramentas de edição, por exemplo, para pesquisar e adicionar rapidamente faixas de áudio a um clipe. O YouTube Shorts foi lançado em 2021 e a empresa afirma que o conteúdo do serviço já obteve trilhões de visualizações. Ele deu origem a fenômenos culturais como Skibidi Toilet, uma série animada alucinante que tem bilhões de visualizações no Shorts.

O Pew Research Center informou no final do ano passado que o YouTube e o TikTok são os principais serviços de mídia social entre os adolescentes dos EUA, com base em uma pesquisa com 1.453 jovens de 13 a 17 anos. O YouTube foi o mais usado, mas ambos tinham seguidores dedicados. A Pew descobriu que 16% dos adolescentes disseram que usam o YouTube “quase constantemente”, e 17% disseram o mesmo sobre o TikTok.

“O vídeo é agora a linguagem da internet”, disse Brendan Gahan, cofundador e CEO da Creator Authority, uma agência de marketing de influência. O formato dominou o consumo de mídia social nos últimos anos. Agora, os formatos mais curtos e as ferramentas de edição mais sofisticadas estão permitindo que mais consumidores adotem essa língua franca. “Você tem um estúdio de produção na palma da sua mão”, disse Gahan.

No entanto, ele acrescenta que, à medida que mais usuários de mídias sociais se tornam criadores, e não mais espreitadores, a competição por audiência pode se tornar mais acirrada. “É o trabalho mais desejado pela geração Z atualmente e a barreira de entrada é muito baixa”, disse ele. “Será cada vez mais competitivo construir um público.”

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Jasmine Enberg, analista principal de mídia social da Emarketer, uma empresa de pesquisa e análise, disse que os dados do YouTube se encaixam nas tendências que ela está observando online. Os profissionais de marketing também perceberam e estão tentando cada vez mais inserir mensagens comerciais nos comentários e conversas em vídeo gerados pelos usuários que se formam online. Enberg disse que isso está fazendo com que alguns jovens confiem menos no conteúdo online e se voltem mais para informações, recomendações e comentários de colegas da geração Z. “Há uma falta de confiança em algumas das fontes de mídia mais tradicionais”, disse ela. “Eles estão recorrendo a pessoas como eles para poder entender e analisar as coisas que veem nas notícias ou na sociedade, na cultura pop ou no entretenimento.” Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.