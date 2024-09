Gestão de estacionamentos evolui com análise de dados e operação remota

Houve um tempo em que os estacionamentos não passavam de locais em que os clientes apenas deixavam seus veículos. Agora, tudo mudou. Essas estruturas se tornaram verdadeiras aliadas das estratégias para rentabilizar os negócios e trazer mais e melhores oportunidades para os clientes. A chave dessa transformação é o conhecimento detalhado do comportamento dos usuários, proporcionado pela adoção das tecnologias mais avançadas de big data, capazes de cruzar grande número de informações para customizar o atendimento individual e identificar tendências coletivas.

A análise dos dados contribui para predizer comportamentos e definir estratégias para aprimorar a experiência dos clientes, a eficácia do marketing e a tomada de decisões embasadas no comportamento real dos consumidores. Isso é possível a partir de um manancial infinito de combinações. Quais os dias e horários com maior presença de adultos com mais de 40 anos, por exemplo? O que acontece no movimento quando a temperatura sobe ou desce em relação ao dia anterior? Ou quando há chuva? Qual a participação de cada montadora de carros no total de veículos que passam pelo estacionamento? “As possibilidades de gerar mais negócios para os nossos clientes, além de mais e melhores opções para os usuários, são imensas”, diz Marcelo Nunes, vice-presidente executivo da Indigo Brasil.

De origem francesa, a empresa atua há quase uma década no Brasil e já assumiu a gestão de mais de 320 estacionamentos em shoppings, aeroportos, arenas de eventos, hospitais e parques em todo o País, tendo recentemente ultrapassado a marca de 300 mil vagas.

Geração de receitas

A Indigo trouxe para o Brasil uma ferramenta de análise de dados para estacionamentos, a Indigo Analytics. Um dos locais em que a nova tecnologia já está sendo usada é o Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto Martins, a partir da coleta das informações das reservas de vagas feitas pelo aplicativo Indigo Neo (plataforma global da empresa), do site da Indigo e dos sistemas de automação instalados no estacionamento do aeroporto. Outras fontes de dados também podem ser conectadas ao sistema, enriquecendo ainda mais a análise final.

Central ConnecPark, de onde são atendidas mais de 70 operações de estacionamentos em todo o Brasil Foto: Divulgação Indigo

“O Indigo Analytics está trazendo bons resultados financeiros e aprimorando a gestão da ocupação das vagas, inclusive permitindo praticar tarifas mais atrativas aos usuários quando a ocupação do local está baixa”, conta Thiago Moro, coordenador comercial da Fraport Brasil, subsidiária da empresa alemã que detém a concessão do aeroporto de Fortaleza.

Moro ainda destaca que a Fraport Brasil trabalha muito com dados e que a tecnologia é essencial para monitorar em tempo real as atividades relacionadas ao negócio. “Uma vez compreendido o perfil de consumo e o comportamento do usuário, o aeroporto pode deixar de ser apenas um local-fim para o momento da viagem e se tornar um potencial gerador de receitas adicionais para a operação e muitos outros serviços, conveniência e oportunidades para os consumidores.”

Tudo isso é possível por causa da grande variedade de dados que pode ser associada a um veículo: horário da chegada ao estacionamento, tempo de permanência, faixa etária do proprietário, número de passageiros, marca do carro, frequência de presença naquele estacionamento, entre tantos outros. “Se alguém costuma ir a um shopping às terças e quintas na hora do almoço, um restaurante pode se antecipar e oferecer um cupom de desconto para esse cliente”, exemplifica Nunes.

Agilidade na cancela

Outro serviço disponibilizado pela Indigo é o ConnecPark. Trata-se de uma central de atendimento remoto, que monitora a entrada, o movimento e a saída dos veículos no estacionamento, oferecendo segurança e respostas ágeis para eventuais problemas, além de redução de custos. Já são quase 70 estacionamentos no Brasil utilizando essa tecnologia.

Entre as empresas que adotaram o ConnecPark, está a Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do Brasil, com 12 empreendimentos – que, juntos, somam mais de 17 mil vagas, com fluxo mensal superior a 23 milhões de veículos. “Com o ConnecPark, conseguimos aumentar, de maneira importante e sustentável, as margens operacionais das nossas unidades”, descreve Rodrigo Silva, diretor de Operação da Alqia.

Ele ressalta que o sistema possibilitou uma redução acima de 50% no tempo médio de atendimento aos clientes, elevando a qualidade do serviço prestado. Uma das situações corriqueiras contornadas pelo ConnecPark é quando o usuário se dá conta, ao chegar à cancela, que perdeu o ticket de estacionamento – é possível obter uma segunda via ali mesmo, sem sair do lugar, já que está tudo registrado no sistema.

Fidelização dos clientes

A Alqia utiliza vários outros serviços da Indigo. “Ao analisar as opções disponíveis no mercado, a Indigo se destacou por alinhar-se à nossa estratégia de eficiência, tecnologia e gestão baseada em dados. A oferta de serviços da Indigo mostrou-se mais aderente às necessidades do grupo em comparação a outras operadoras do mercado”, avalia Silva.

Marcelo Nunes, vice-presidente executivo da Indigo Brasil, na sala de operações do ConnecPark, solução de tecnologia oferecida pela empresa Foto: Divulgação Indigo

Ele ressalta a importância desses serviços ao lembrar que o estacionamento é o primeiro ponto de contato dos empreendimentos administrados pela empresa com o cliente. “A contínua inovação e os processos de melhoria implementados pela Indigo fortalecem a fidelização dos clientes.”

Líder mundial em gestão de estacionamentos, mobilidade individual e serviços relacionados, a Indigo opera 2.600 estacionamentos em mais de 500 cidades de 10 países, totalizando 1,4 milhão de vagas, além de administrar mais de 2.250 km de estacionamentos na rua, os chamados on street.