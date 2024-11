Gol terá nova rota internacional com parceria de voos; veja qual é

O acordo é fruto de uma reunião realizada em junho deste ano entre Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Marrocos, Nasser Bourita. Os voos estavam suspensos havia quatro anos, devido à pandemia de Covid-19.

A entrada em vigor do acordo por parte das duas empresas só foi confirmada nesta quinta-feira, 21. Trata-se de um codeshare, nome pelo qual são conhecidos o compartilhamento de voos de duas empresas aéreas. O acordo prevê um compartilhamento de voos em 20 destinos no país africano, entre eles Marrakesh, Agadir, Tangier e Fes. Por outro lado, clientes da Royal Air Maroc poderão se beneficiar da extensa rede de destinos da Gol no Brasil, partindo de Guarulhos.