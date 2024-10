O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mais conhecido como FGTS, é um benefício trabalhista que tem o objetivo de proteger os trabalhadores em caso de demissão sem justa causa. Como se trata de um dinheiro “parado” do trabalhador, golpistas usam do recurso para enganar vítimas, prometendo acesso aos valores.

O FGTS só pode ser sacado em situações específicas. Além da demissão sem justa causa, o trabalhador pode solicitar o saque para a compra da casa própria, na aposentadoria e no caso de doenças graves. Os empregadores depositam mensalmente uma parte do salário bruto do empregado em uma conta do FGTS, administrada pela Caixa Econômica Federal.

A Caixa é o banco responsável pela administração do FGTS. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Como funciona o golpe?

PUBLICIDADE Os criminosos entram em contato com possíveis vítimas por meio de ligações ou mensagens, alegando que há dinheiro do FGTS disponível para saque, aponta a Serasa. As mensagens são acompanhadas de sites falsos em que a vítima deve responder uma pesquisa com dados pessoais. Essas informações são usadas por golpistas para solicitar empréstimos e cartões de créditos e abrir contas em bancos. A Serasa alerta que os golpistas podem inclusive se passar por funcionários da Caixa Econômica. Além de pedir dados pessoais com a falsa promessa de liberação de saque do FGTS, eles podem também pedir que a vítima faça um pagamento para garantir a liberação do dinheiro.

Como se proteger?

É importante se atentar em como se proteger desse golpe. Veja abaixo algumas dicas da Serasa: