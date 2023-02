Nas festas de Carnaval, principalmente nos blocos de rua, a distração pode facilitar que diversos golpes sejam aplicados durante as compras dos foliões. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta para os diferentes tipos de golpes comuns nesta época e dá dicas de como preveni-los nas comemorações.

É preciso ficar atento aos golpes durante o Carnaval. Foto: Felipe Rau/Estadão

Troca do cartão

Nesse tipo de golpe, o vendedor (que pode se passar por um comerciante ambulante), pede o cartão do comprador para inserir na maquininha. Em um momento de distração do folião, o golpista devolve outro cartão com aparência idêntica, que provavelmente foi furtado de outra pessoa.

Senha e valores

O golpista pede para o cliente digitar a senha do cartão e observa quais números estão sendo digitados. “Muitas vezes, o golpista também usa algum truque e desvia a atenção do folião para que a vítima digite a senha no campo destinado ao valor da compra. É importante ressaltar que o campo de senha deve mostrar apenas asteriscos”, alerta Adriano Volpini, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Febraban.

Volpini ressalta que o cliente não deve aceitar fazer pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado. “Peça o recibo impresso da transação ou verifique se o valor está correto nas mensagens SMS que recebe no app do banco. No caso de pagamento via QR Code ou transferência, confira o valor e o destinatário do dinheiro”, acrescenta.

Furtos

Furtos, roubos ou perdas de celular também são muito comuns nos blocos de Carnaval. Ainda que os aplicativos de bancos tenham diversos mecanismos de segurança, a Febraban alerta para não armazenar senhas em blocos de notas, e-mails, mensagens de Whatsapp ou em outros locais do celular.

Como muitos dos roubos de celulares ocorrem durante o uso do aparelho pelas pessoas, os criminosos têm acesso ao dispositivo já desbloqueado e, dessa forma, conseguem pesquisar por senhas eventualmente armazenadas pelos usuários.

Saiba como se prevenir de golpes no Carnaval

A Febraban listou 10 dicas de prevenção de golpes. Confira: