‘Agenda Verde’: federação do comércio de SP lança metas ambientais para o País; veja as propostas

No ano em que o Brasil será sede da 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), o País tem uma série de prioridades ambientais que precisam ser traçadas para alcance no curto prazo. Algumas delas, pensadas, em grande parte, para os próximos cinco anos, serão sugeridas no próximo mês em uma iniciativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP), que reúne 130 sindicatos e quase 2 milhões de empresas no Estado.

No documento com 12 páginas intitulado “Agenda Verde”, a Fecomércio-SP, por meio de seu conselho de sustentabilidade, reuniu 12 objetivos definidos pela entidade (ver lista abaixo), sugerindo o que o Brasil deve considerar em suas iniciativas sustentáveis, incluindo demandas que também envolvam a atuação da classe empresarial.

Conselho de sustentabilidade da Fecomércio-SP elaborou metas para 'Agenda Verde' no País Foto: Fecomércio-SP/Divulgação

Entre as prioridades listadas estão: acelerar políticas para transição energética, regular o mercado de carbono, zerar o desmatamento ilegal e adotar padrões mais eficientes de consumo de água e eletricidade. A "Agenda Verde" está prevista para ser lançada em um evento em 10 de abril, na sede da Fecomércio-SP, com a participação prevista de organizações como Observatório do Clima, WWF Brasil e representantes de ministérios do governo federal e do governo de São Paulo.

Segundo a assessora técnica do conselho de sustentabilidade da Fecomércio-SP, Cristiane Cortez, a iniciativa tem o objetivo de inserir o setor varejista em um lugar relevante na agenda de sustentabilidade do País. Para a consultora, o segmento ainda é colocado à margem dessas discussões, em comparação com outros nichos do mercado, como a indústria, por exemplo.

“Temos levado o nosso interesse (na agenda de sustentabilidade) para os quatro cantos do País, nos governos federal, estadual e municipal porque muitas dessas instâncias acabam deixando o comércio de lado, entendendo que a indústria é aquela que mais impacta, devido à extração de matérias-primas, ao uso intensivo de energia. Porém, acabam esquecendo que o comércio é o que está mais próximo do consumidor e em mais quantidade”, argumenta.

“Se essas empresas realmente assumirem esse desenvolvimento (sustentável)”, complementa a especialista, “com uso eficiente de energia e de água, e lutando para que ele aconteça, isso acaba refletindo de forma até muito mais forte (nos consumidores) do que em comparação com as indústrias”.

Cristiane Cortez é assessora técnica do conselho de sustentabilidade da Fecomércio-SP Foto: Fecomércio-SP/Divulgação

Cortez explica que as metas indicadas pela entidade foram resultado de uma jornada de reuniões feitas ao longo de uma década. “O conselho sempre teve como grande missão inserir o comércio nessa agenda, para que as empresas tenham um desenvolvimento sustentável, pensando no equilíbrio entre o econômico, o ambiental e o social, nas reuniões, conversamos tanto sobre os temas que afetam diretamente as empresas, quanto sobre aqueles que são da agenda do País.”

Temas urgentes

Na lista definida pelos representantes do setor, alguns movimentos são considerados prioridade e têm relação direta com interesses do segmento empresarial, como a regulação do mercado de carbono, diz Cortez.

“Já temos casos de empresas do segmento do comércio que já fazem inventários de carbono e que reduziram as suas emissões. Essas metodologias podem ser replicadas em inúmeras outras empresas, e elas, futuramente, teriam créditos de redução de carbono para serem comercializados.”

Além do mercado de carbono, o favorecimento da transição energética alinhada com a eficiência energética também é visto como prioridade pela organização. “Não basta usar um combustível menos poluente, O importante é usar menos energia de forma eficiente, prestando os mesmos serviços e o mesmo atendimento”, afirma a assessora.