Tecnologias evitam uso de papel, mantêm árvores em pé e impulsionam agenda ESG nas empresas

Tecnologias como inteligência artificial, nuvens de armazenamento de conteúdo e plataformas de assinatura eletrônica têm sido usadas pelas empresas para impulsionar a agenda ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança corporativa), especialmente na pauta de sustentabilidade, segundo especialistas.

Por ser uma ferramenta disponibilizada gratuitamente por empresas como Google e Microsoft, a nuvem tornou-se unânime em empresas dos mais diversos nichos.

Além de facilitar o armazenamento de documentos, a ferramenta vem sendo vista cada vez mais como uma ação ambiental benéfica para o meio ambiente por reduzir os resíduos.

Dados da Accenture mostram que a adoção de tecnologias em nuvem minimiza a emissão de 59 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano.

Segundo o Google, o Cloud utiliza 100% de energia renovável em todas as regiões da nuvem e contribui para que 78% dos resíduos deixem de ir para aterros sanitários.

O CEO da startup especializada em dados Sauter Digital, Emerson Lima, afirma que o uso da nuvem não agrega somente no pilar sustentável da agenda ESG, mas também no de governança, por exemplo.

Ele explica que as estratégias de computação em nuvem podem ser alinhadas com os objetivos de governança, como a redução de riscos, melhoria de eficiência e promoção de práticas comerciais responsáveis e éticas.

Plataformas de assinatura eletrônica também são uma aposta das empresas para otimizar processos, tornar as companhias mais sustentáveis e reduzir o uso de papel, algo essencial no contexto atual, considerando que 40% das árvores colhidas no mundo são usadas para produzir o material, segundo o levantamento da Resource Conservation Alliance.

Nuvens de armazenamento, plataformas de assinatura eletrônica e inteligência artificial (AI) são algumas das ações que tem sido utilizadas pelas empresas como ferramentas ambientais. Foto: Divulgação/ Empapel

Raquel Trindade, diretora de negócios da Clicksign, afirma que a empresa, por exemplo, já evitou o uso de 267 milhões de folhas de papel que seriam impressas para a assinatura de contratos físicos. Ela destaca que essa tem sido uma das principais ferramentas escolhidas pelas empresas para darem o seu primeiro passo rumo à preservação ambiental.

Para o presidente do Instituto Smart Business, Lorenzo Madrid, o uso das novas tecnologias na agenda ESG segue sendo uma tendência no mercado corporativo, possibilitando a automação de processos e o uso de sistemas em tempo real.

Ele destaca, por exemplo, que a blockchain (cadeia de dados que permite o compartilhamento de bens e informações em uma base segura e imutável) já começa a ser usada nos chamados contratos inteligentes.