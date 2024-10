‘Títulos verdes’ serão uma das principais estratégias das empresas no Brasil para ESG, mostra estudo

Mais do que planejar investimentos voltados para operações sustentáveis nos negócios, os diretores financeiros (CFOs, na sigla em inglês) das empresas no Brasil pretendem adotar estratégias da “agenda verde” para captação de recursos. A emissão de títulos de dívida “verdes”, como green bonds e sustainability bonds, é citada como a segunda maior prioridade desses executivos nos próximos anos. A iniciativa aparece entre os principais focos da área financeira dentro de iniciativas voltadas ao meio ambiente.

De acordo com a 4.ª edição da pesquisa “O Perfil do CFO no Brasil”, elaborada pelo Insper e pela consultoria Assetz e lançada no mês passado, a emissão desses títulos aparece à frente de prioridades de investimento em economia circular; em energia limpa e renovável; em redução de emissões de carbono; e em projetos de preservação da biodiversidade, respectivamente.

Estudo mostra que área financeira das empresas devem priorizar captação de recursos por meio da emissão de títulos verdes Foto: Clayton de Souza/Estadão

O foco na futura captação de recursos via títulos verdes só perde para o tema da criação/implementação de políticas ambientais e acompanhamento de seus indicadores de sustentabilidade, eleita em primeiro lugar nas prioridades dos diretores financeiros. A maior parte deles faz parte de empresas de capital aberto e atua em setores como indústria, serviços, infraestrutura, energia e construção. Para o sócio-fundador da Assetz, Felipe Brunieri, cada vez mais o apetite dos investidores está se voltando para as empresas que priorizam o meio ambiente. Esse ponto, segundo ele, é um dos fatores que explicam a inclinação dos diretores financeiros para as emissões de títulos verdes como uma das principais estratégias da agenda ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança).

“Com o interesse dos investidores para esses títulos, o caminho natural do CFO, que é o responsável por emitir uma dívida no mercado de capitais, é atrelar essa dívida à sustentabilidade e ao meio ambiente”, diz. “Apesar de ser relativamente nova, essa é uma vertente que é uma bola de segurança para esse profissional, para que a empresa, de fato, promova sustentabilidade, impactando o mercado financeiro como um todo.”

Além disso, o pesquisador do Insper Osvaldo Ignácio Baptista acrescenta que a emissão de green bonds colabora para preencher uma lacuna na dificuldade das empresas em receber investimentos de private equity (investimento privado em empresas mais estabelecidas) e de venture capital (investimento considerado mais de risco, em empresas mais novas). Ele ressalta que, segundo a pesquisa, 78% das companhias representadas pelos entrevistados não recebem aportes relevantes nas duas modalidades.

Emissões de papéis verdes no mercado

Conforme o “Guia para Emissão de Títulos Verdes no Brasil”, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os green bonds se caracterizam por serem títulos de renda fixa voltados para captação de recursos financeiros com foco no financiamento de projetos sustentáveis. Esses títulos podem assumir variados formatos como: Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC); Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA); Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Debêntures; Debêntures incentivadas de infraestrutura; Letras Financeiras e Notas Promissórias.

Ao emitir os papéis, a companhia recebe os valores necessários para financiamento de ações de impacto ambiental, como os voltados para transição energética e descarbonização, por exemplo, e se compromete a devolver a quantia acrescida de juros em um prazo determinado aos investidores.

O instrumento já tem sido utilizado por CFOs de empresas brasileiras para financiar os projetos ambientais das organizações. Há duas semanas, o diretor financeiro da Raízen, Carlos Alberto Bezerra de Moura, assinou um comunicado ao mercado informando a captação de US$ 1 bilhão pela subsidiária da companhia Raízen Fuels Finance S/A em títulos de dívida verdes nos Estados Unidos.

A Raízen anunciou neste mês a captação de US$ 1 bilhão com títulos verdes Foto: Tulio Vidal/Raízen

Conforme o documento, as green notes (notas verdes) foram emitidas pela companhia de energia com vencimento em janeiro de 2035 e taxa de juros de 5,70% ao ano. “Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão destinados para a liquidação de determinadas dívidas da companhia, gestão ordinária de seus negócios e realização de investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia”, informou o executivo no comunicado.

Já a Natura fez sua mais recente emissão de títulos verdes em julho deste ano. A companhia emitiu debêntures no formato de sustainability-linked bonds (SLBs), no valor de R$ 1,32 bilhão, e informou ter recebido investimentos da International Finance Corporation (IFC) e do BID Invest, braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que contribuíram, respectivamente, com R$ 300 milhões e R$ 200 milhões na operação.

Natura realizou emissão de debêntures verdes em julho de 2024 Foto: Daniel Teixeira/Estadão