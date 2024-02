Governo trabalha em diagnóstico da crise do agro antes de definir medidas, afirma secretário

BRASÍLIA - A equipe do Ministério da Fazenda está traçando um diagnóstico sobre a crise do agronegócio, motivada sobretudo pela questão climática. Apesar dos pleitos do setor, como crédito e renegociação de dívidas, ainda não há nenhuma definição de ação a ser tomada, disse ao Estadão/Broadcast o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello.

PUBLICIDADE “O ministro (da Agricultura, Carlos) Fávaro esteve aqui conosco e estamos fazendo um balanço da situação, entendendo onde estão e quais são os problemas. Estamos nesse momento de montar o diagnóstico, de fazer uma avaliação. Isso, obviamente, é algo que a gente tem de fazer de maneira recorrente, porque cada setor tem a sua particularidade, e o agro, em especial, sofre mais esses impactos da mudança climática. Então, é importante a gente fazer essa avaliação de maneira recorrente”, explicou. O setor produtivo pede a prorrogação dos financiamentos para investimento com vencimento neste ano para o último ano do contrato, com manutenção das taxas de juros, renegociação dos financiamentos de custeio, antecipação das operações de pré-custeio e liberação de recursos adicionais para capital de giro.

Questionado sobre a definição de alguma medida, Mello disse não haver nada para ser anunciado por ora. O secretário ressaltou que o desempenho do setor é monitorado com atenção pela Fazenda, pela importância que tem para o PIB, mesmo que já esteja contratado um desempenho para 2024 inferior ao do ano passado. A projeção da pasta é de avanço de 2,2% no PIB neste ano.

A intensificação do diálogo entre os ministérios da Fazenda e Agricultura está sendo profícua. Nos bastidores, do lado da Agricultura, a leitura é a de que há sensibilidade da Fazenda em relação ao momento do setor, sobretudo à crise financeira. Além da quebra de safra, que afeta diretamente o PIB do agro, a situação financeira dos produtores rurais causa preocupação entre as pastas.

“Os preços dos grãos caíram mais de 30%, enquanto o custo de produção não acompanhou. Já está no radar do (ministro da Fazenda, Fernando) Haddad a menor contribuição agro para o PIB, a injeção de uma menor receita agropecuária na economia e um iminente problema de endividamento com produtores não conseguindo cumprir os financiamentos contratados”, relatou uma pessoa que acompanha as tratativas.

Segundo os interlocutores, o receio é com o crescimento da inadimplência e das recuperações judiciais do setor produtivo, o que poderia levar à necessidade de uma repactuação expressiva de dívidas com recursos do Tesouro. “A necessidade da prorrogação das dívidas se impõe para evitarmos um Desenrola”, afirmou outra pessoa com conhecimento das discussões.

Um dos interlocutores lembra que a crise mais recente do setor, em 2008, decorreu em uma reestruturação de R$ 75 bilhões, de um passivo de R$ 87 bilhões de operações de crédito rural. “Neste ano, o passivo não é dessa ordem, mas não pode ser desconsiderado”, observou.

Em entrevista recente ao Estadão/Broadcast, o ministro Carlos Fávaro afirmou que o agronegócio está na iminência de uma crise, mas ponderou que o governo tomará medidas estruturantes no sentido de manter a adimplência e apoiar o setor. “O presidente Lula está sensível para trabalharmos a antecipação das medidas antes que a crise se instale, dentro das possibilidades orçamentárias do governo”, assegurou. Essas medidas emergenciais passam por crédito, renegociação das dívidas e apoio à comercialização e serão voltadas às regiões mais afetadas pelas perdas na safra, adiantou.