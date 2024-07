Haddad diz que G20 poderá fazer declaração conjunta sobre taxação de super-ricos nesta semana

Já com relação ao mundo, de acordo com Haddad, a situação é mais complicada porque há uma grande quantidade de países sem recursos para combater a fome e a desigualdade. Durante todo o dia, no G20, o tema da desigualdade e do combate à fome foi recorrente em reuniões, várias das quais com a participação do ministro.

Haddad também fez menção à proposta defendida pelo governo para a criação de uma taxação global ricos como uma alternativa para se erradicar a fome no mundo. “A proposta ganhou apoio de vários presidentes, como (Joe) Biden e (Emmanuel) Macron”, disse o ministro.