Haddad diz que Lula reforçou compromisso com arcabouço e que regras permitem déficit de 0,2%

No trecho divulgado, Lula disse não haver problema se o déficit do País for zero, 0,1% ou 0,2% do PIB. Ele também afirmou ser aceitável não cumprir a meta fiscal se houver coisas mais importantes para serem feitas. “Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer”, afirmou Lula. Em outro trecho, o chefe do Executivo disse ainda que precisa ser convencido sobre a necessidade de cortar gastos e que a única coisa fora de controle na economia brasileira é a taxa de juros.

Haddad reforçou que o presidente reiterou seu compromisso com o arcabouço fiscal. “A lei é deste governo. Ele (Lula) falou: ‘Vou fazer o possível para cumprir o arcabouço fiscal porque não cheguei agora na Presidência, já tenho dois governos entregues e aprendi a administrar as contas da minha casa e do País com a mesma seriedade e tranquilidade’”, afirmou. O ministro também disse que uma meta de déficit de 0,1% ou 0,2% do PIB estaria dentro da banda de tolerância permitida pelo arcabouço.