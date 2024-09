Haddad se reúne com agências Moody’s e S&P enquanto Brasil persegue selo de bom pagador

No lugar, há a previsão de duas reuniões com as agências. Haddad deve representar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme pessoas a par da agenda, que pediram anonimato. Primeiro, o ministro deve encontrar executivos da S&P, às 10h de Brasília (9h no horário local). Na sequência, Haddad tem uma reunião agendada com a Moody’s, a partir das 11h no Brasil (10h em Nova York).

As reuniões ocorrem um dia após Haddad afirmar que o Brasil espera uma nova melhora em seu rating no próximo ano, na busca pela retomada do grau de investimento, perdido em 2015. A recuperação do selo de bom pagador ajudaria a destravar investimentos estrangeiros para o País, uma vez que muitos grandes fundos de investimento só podem aportar recursos em mercados que tenham o chamado investment grade.