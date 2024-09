Herdeira da Hope, que mantém Tallis Gomes como conselheiro, diz: ‘Fala não reflete a conduta dele’

Em publicação no Instagram, Chayo disse: “Realmente, o Tallis foi infeliz com as palavras, já reconheceu e pediu desculpas”, escreveu a executiva. Ela continua: “Trabalho com ele há muitos anos e sei que o story que ele postou não representa a pessoa que ele é. Além disso, ele sempre busca aprender e evoluir. E tenho certeza de que vai crescer com essa história”, disse Sandra Chayo, uma das herdeiras do grupo Hope.

Em nota encaminhada por meio de sua assessoria de imprensa, Chayo afirma que a fala de Gomes “não representa os princípios da companhia” e que “não reflete a conduta dele no conselho”. “Tallis é um membro externo do conselho consultivo, a declaração dele não representa os princípios da companhia. Me surpreendi ao ler o post, pois não reflete a conduta dele no conselho, sempre respeitou e valorizou a liderança feminina em nossa marca. Nós, como empresárias, sempre acreditamos no nosso papel de protagonistas e na liberdade em escolher nossos caminhos pessoais e profissionais”, afirmou Chayo na nota oficial, um dia depois da publicação em sua rede social.