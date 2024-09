‘Deus me livre de mulher CEO’, diz nas redes presidente da G4 Educação e fundador da Easy Taxi

Em publicação na sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 18, o presidente e cofundador da escola de negócios G4 Educação, Tallis Gomes, disse que mulheres que são CEO de empresas não fazem “melhor uso da energia feminina”. “Deus me livre de mulher CEO”, escreveu Gomes, que foi fundador da Easy Taxi - vendida para a Cabify em 2017 - e da Singu.

Nesta quinta-feira, 24 horas depois da primeira postagem, quando o tema havia repercutido em grupos de WhatsApp que incluem advogadas e mulheres do setor empresarial, Gomes fez nova publicação, na qual pede desculpas pelo “erro” e disse ter sido “infeliz ao dizer qual tipo de mulher eu gostaria para a minha vida”. Antes da retratação, ele também recebeu comentários, nas redes sociais, de mulheres ex-alunas da G4 que diziam ter se arrependido de ter pago pelos cursos da empresa.

Tallis Gomes na sede da G4 Educação Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE Gomes foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desse texto. Em seu perfil no Linkedin, Gomes diz ser integrante do conselho de administração do Grupo Hope, que tem marcas voltadas para o público feminino. O site da Hope tem notícia na qual informa que “Para manter e preservar a cultura da sustentabilidade e ao mesmo tempo se reinventar, o Grupo Hope implantou no ano de 2018 seu primeiro conselho consultivo, que tem, entre os conselheiros externos, Tallis Gomes”.

A reportagem procurou a Hope para saber se Gomes é conselheiro de administração do Grupo, como informa, ou parte de um conselho consultivo, e também para saber a posição da empresa frente a essa situação. O grupo ainda não se pronunciou.

Publicação de Tallis Gomes, presidente da G4 Educação, na qual ele disse: "Deus me livre de mulher CEO". Publicação de retratação foi feita no dia seguinte. Foto: Instagram

Na publicação de retratação, Gomes afirma que estava se referindo a quem gostaria de ter ao lado como mulher.

“Em momento algum no meu texto eu quis questionar a capacidade de uma mulher ser CEO, disse única e exclusivamente, com as palavras erradas e com o tom errado, quem eu gostaria do meu lado como minha mulher”, disse. Ele continua, na publicação após a repercussão: “Minhas palavras não representam o que o G4 é como empresa. Temos o orgulho de merecer a confiança de muitas mulheres executivas de sucesso. Minhas mais sinceras desculpas por causar esse desconforto a todas vocês. O lugar das mulheres é onde elas quiserem estar.”

Publicidade

Na publicação original, Gomes havia escrito que “salvo raras exceções, essa mulher (CEO) vai passar por um processo de masculinização que vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano”. Ele também diz que posições como a dele exigem que o CEO seja “muito cascudo para suportar” e que “o mundo começou a desabar exatamente quando o movimento feminista começou a obrigar a mulher a fazer papel de homem” e que a mulher deve usar “a energia feminina nos lugares certos, lar e família”.

Publicação de Tallis Gomes, presidente da G4 Educação, na qual ele disse: "Deus me livre de mulher CEO". Publicação de retratação foi feita no dia seguinte. Foto: Instagram

No seu perfil no Linkedin, Gomes diz também ser membro do conselho de administração da Espaçolaser. Segundo a empresa, porém, ele não é mais integrante do conselho desde 2023. Apesar de fazer publicações na rede social diariamente, Gomes não atualizou este fato em seu perfil. A Espaçolaser é dirigida por uma CEO, Magali Leite.