A possibilidade da volta do horário de verão está sendo avaliada internamente pelo governo, afirmou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na quarta-feira, 11. A justificativa para o retorno está relacionada ao aumento da confiabilidade do sistema elétrico.

A volta ainda está sendo analisada. “Estamos em uma fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. Além da questão energética, há outros efeitos que precisam ser avaliados, como o impacto na economia”, citou Silveira, em conversa com jornalistas. Ele mencionou o impacto positivo para o turismo, por exemplo.

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), afirmou que a retomada do horário de verão pode ser uma "boa alternativa" para o Brasil poupar energia. Ele ainda disse que não faltará energia no País, apesar da seca. "Eu acho que o ministro [de Minas e Energia, Alexandre Silveira,] falou uma coisa importante. Não vai faltar energia. Mas nós precisamos todos ajudar. O horário de verão pode ser uma boa alternativa para poupar energia", disse Alckmin, em entrevista na quarta-feira, 11.

O horário especial foi extinto em abril de 2019, no governo de Jair Bolsonaro. Quando o horário de verão foi criado, o objetivo de adiantar os relógios em uma hora era aproveitar os meses em que há maior luminosidade natural para reduzir o consumo de eletricidade nas horas de maior demanda, a partir do final da tarde. O raciocínio é que a diminuição do consumo no horário de pico reduz a pressão sobre o sistema e, consequentemente, leva a um menor uso de fontes mais caras, como as usinas termoelétricas./Com Sofia Aguiar, Luiz Araújo e Renan Monteiro