Inflação na Argentina pode chegar a 126,4% este ano, indicam projeções

Buenos Aires - O relatório mensal dos analistas de mercado consultados pelo Banco Central da Argentina (BCRA) refletiu um salto na previsão da inflação ao varejo no país, projetando 126,4% para todo o ano de 2023, 16,4 pontos porcentuais acima da medição do mês anterior, indicando o aumento do descontrole dos preços no país.

Esta projeção, incluída no relatório Pesquisa de Expectativas de Mercado, corresponde à análise dos últimos dias de abril de 2023 e inclui as previsões de 38 participantes.

A projeção privada para a evolução dos preços a varejo em 2024 também aumentou em relação à pesquisa do mês anterior para 107,5%, uma alta de 17,5 pontos porcentuais.

De acordo com o relatório, o índice de preços ao consumidor aumentou 7,5% no mês passado em relação a março, enquanto a inflação mensal está estimada em 7,4% para maio.

Preços continuam a subir na Argentina, apesar de tentativas do governo de lutar contra a inflação Foto: Carolina Marins / Estadão

O valor oficial da inflação para abril será conhecido em 12 de maio. De acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, a Argentina registrou uma taxa de inflação em 12 meses de 104,3% em março passado, com um índice de preços ao consumidor que acumula um aumento de 21,7% nos primeiros três meses de 2023.

Quanto à evolução da atividade econômica, os analistas consultados pelo Banco Central preveem que o Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina se contraia 3,1% neste ano, em comparação com o crescimento de 5,2%, de acordo com dados oficiais, registrado em 2022.

Os especialistas projetam ainda que o PIB se contrairá mais 0,2% em 2024 e crescerá 2,5% em 2025.