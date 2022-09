Inflação nos EUA sobe 8,3% no acumulado em 12 meses

A inflação nos EUA (índice de preços ao consumidor ou CPI, na sigla em inglês) subiu 8,3% em agosto no acumulado em 12 meses, desacelerando em relação aos 8,5% de julho. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Departamento do Trabalho local.

Em agosto, a inflação apresentou alta de 0,1% ante julho, acima da mediana de analistas consultados pelo Estadão/Broadcast, que apontavam queda de 0,1%.

Nos EUA, inflação subiu 8,3% em agosto no acumulado em 12 meses; resultado representou desaceleração em relação aos 8,5% de julho. Foto: Diane Bondareff/AP Images

O núcleo do CPI, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, avançou 0,6% na comparação mensal de agosto, bem acima do consenso do mercado, que apontava para acréscimo de 0,3%.

Já o núcleo do CPI teve incremento anual de 6,3% em agosto, acelerando em relação a julho e igualmente acima da projeção de analistas, de aumento de 6,1%.