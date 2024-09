INSS economiza R$ 2,6 bi em gastos e conta com planos ‘B e C’ para atingir meta de R$ 6,8 bi em 2024

Mas, projetados para os próximos meses, os benefícios suspensos garantem uma economia de R$ 1,462 bilhão neste ano. Há ainda outras 500 mil avaliações a serem feitas. Somados aos R$ 2,4 bilhões poupados até julho com o Atestmed, o governo considera que já assegurou, portanto, R$ 3,8 bilhões da meta global de R$ 6,8 bilhões.

“E desse contexto já realizado, tem alguns que benefício que serão suspensos em breve. Isso aumenta inclusive a previsão de 55% (de encerramento do benefício) que constatamos”, pontuou o secretário. Embora haja uma frustração com a economia projetada com o uso do Atestmed, Firpo avalia que as novas previsões são até conservadoras. “Eu imagino que talvez possa até ser maior a economia no fim do ano”, disse.

A frustração na estimativa com Atestmed, de acordo com o presidente do INSS, pode ser explicada por diversos fatores. Ele cita, por exemplo, casos em que segurados tentavam escapar da ferramenta - estratégia que foi contida com novas regras -, e o entendimento de que o atestado eletrônico não pode substituir a perícia presencial em todos os casos, como se chegou a imaginar inicialmente.