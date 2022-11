INSS realiza pagamentos de outubro a aposentados e pensionistas nesta segunda; veja se vai receber

Publicidade

Aposentados e pensionistas que recebem mais de 1 salário mínimo e têm o cartão com final 4 e 9 recebem os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a outubro nesta segunda-feira, 7. Aqueles que ganham até um salário mínimo e possuem o cartão com final 9 também recebem o benefício nesta segunda.

O calendário segue de acordo com o número final do cartão do benefício. Para conferir todas as datas, clique aqui.

INSS realiza pagamentos de outubro a aposentados e pensionistas do INSS nesta segunda, 7 Foto: Werther Santana/Estadão

Os pagamentos de outubro começaram no último dia 25. Os beneficiários que ganham até um salário mínimo com cartão final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 já receberam o pagamento. Para aqueles que recebem mais de um salário mínimo, os cartões com final 1, 2, 3, 6, 7 e 8 também já tiveram os valores depositados.

Na próxima terça-feira, 8, recebem os beneficiários com cartão final 0 e 5, acima de um salário mínimo, e os com cartão final 0, para aqueles que recebem até um salário mínimo.

Como consultar o benefício do INSS

Os benefícios do INSS podem ser consultados de três maneiras:

