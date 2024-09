Entrevista com João Paulo Capobianco Secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente

No cargo de secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente desde fevereiro do ano passado, João Paulo Capobianco defende que o Brasil reduza também o desmate legal. A declaração ocorre no momento em que o País passa por uma estiagem histórica com uma temporada de queimadas sem precedentes. Ele também sustenta que é preciso que as queimadas sejam proibidas totalmente – mesmo as autorizadas – sempre que o País estiver passando uma temporada de seca.

Dados do Monitor do Fogo Mapbiomas mostram que o fogo consumiu 11,39 milhões de hectares até a primeira quinzena deste mês.

O número 2 do Ministério do Meio Ambiente está envolvido com o tema há muito tempo. Ele foi vice-presidente do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), presidente do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e secretário nacional de Biodiversidade e Florestas. Também atuou na Comissão Brasileira de Florestas.