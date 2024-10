Quais os municípios com melhor e pior acesso à internet no Brasil? Veja ranking

A distância entre Uiramutã, em Roraima, e Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, é muito maior que os 5,5 mil km que as separam. Enquanto o município fluminense tem a melhor internet do Brasil, Uiramutã ainda está praticamente no século passado, com internet equivalente à discada, dos anos 90, quando o assunto é conectividade.

PUBLICIDADE É isso o que mostra o novo recorte do Índice de Progresso Social do Brasil (IPS Brasil), um levantamento feito em parceria pelas entidades Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Fundação Avina, Centro de Empreendedorismo da Amazônia, iniciativa Amazônia 2030, Anattá - Pesquisa e Desenvolvimento e o Social Progress Imperative. Esse indicador, que analisa vários componentes de desenvolvimento social nos 5.570 municípios do País, mediu agora como está a cobertura de internet móvel (4G/5G), segundo a densidade de banda larga fixa, de telefonia móvel e a qualidade da rede móvel. O indicador de qualidade expressa a capacidade da rede de entregar os pacotes de dados ao destino sem ocorrência de perdas.

Os números deixam clara a desigualdade regional. Os municípios que tiveram o melhor desempenho estão exatamente nas regiões consideradas mais desenvolvidas economicamente, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.

Armação dos Búzios (RJ) foi o campeão, com nota 91,02 (numa escala que vai de zero a 100), seguido por Roseira (SP) e Agudos do Sul (PR), que pontuaram 90,85 e 89,91, respectivamente. “A comparação considera a melhor qualidade de internet no Brasil. Não é um ranking com parâmetros de conectividade internacionais”, diz Beto Veríssimo, coordenador geral do IPS Brasil. A metodologia da pesquisa foi desenvolvida pela Universidade Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês).

No outro extremo, a região Nordeste e, sobretudo, a Amazônia Legal apresentaram os piores resultados. Uiramutã (RR) teve a pior nota: 12,39 pontos. Em seguida vêm Santa Terezinha (MT), com 13,26 pontos, e Vereda (BA), com 14,58.

Dos 5.570 municípios brasileiros, só 84 tiveram nota igual ou maior que 80. Na rabeira, com nota abaixo de 51, estão 1.199 cidades.

Publicidade

A média do Brasil ficou em 69,77. A maioria dos municípios brasileiros (4.287) ficou com nota entre 51 e 80 pontos.

Por que Búzios?

Além de estar na região Sudeste - o mercado de internet mais importante do País -, existe uma razão peculiar para que a cidade praiana do Rio esteja liderando o ranking. Búzios é um dos destinos turísticos mais luxuosos do País. A população de 40 mil habitantes quase triplica com a vinda de turistas. Só em 2023, foram mais de 900 mil visitantes nacionais e internacionais, segundo o Conselho de Turismo da Costa do Sol, do Ministério do Turismo.

“Os hotéis, pousadas e o poder público fizeram um investimento grande para a cidade ter uma internet forte que segurasse a demanda dessa população flutuante tão grande”, explica Jesaias Arruda, vice-presidente da Associação Brasileira de Internet (Abranet).

O empresário Giovani Lopes, de Búzios, dono de uma grife de moda praia, a Soul, Sal e Sol, e Pollyanna Morais, sua esposa e sócia Foto: Laisa Agostine

O empresário Giovani Lopes, de Búzios, não tem do que reclamar. Dono de uma grife de moda praia, a Soul, Sal e Sol, ele se mudou de Minas Gerais para o balneário fluminense há dez anos. A maior parte de seu faturamento vem das vendas no atacado. Mas ele não tem nenhum vendedor que viaja visitando lojistas. “É tudo pela internet. Fazemos todo o marketing pelas redes e nunca ficamos mais que alguns minutos sem rede, e isso é muito esporádico”, conta ele.

Com a gerente da Pousada Uiramutã, em Uiramutã, Sandy Felix, a realidade era outra. Ela chegou a perder hóspedes de tão ruim que era a conexão. “Temos cachoeiras lindas aqui e as pessoas vêm à cidade para conhecê-las. Mas quando o hóspede chegava do passeio e queria postar as fotos nas redes sociais, ele não conseguia. Era só reclamação”, lembra. Leia também Amazon traz internet via satélite ao Brasil para competir com Starlink de Elon Musk

Inteligência artificial promoverá mais desigualdade se não houver inclusão digital, diz CEO da Tupy Isso acontece em toda região Norte e também em partes do Nordeste. Quanto mais difícil o acesso, menos investimentos as empresas fazem para expandir a rede por fibra ou cabos. Distância também conta. No Mato Grosso, por exemplo, as cidades são pequenas (com em média 30 mil habitantes) e muito distantes entre si – no mínimo 300 quilômetros. Isso encarece a expansão da rede. “A floresta, no Amazonas, é uma barreira para a expansão a cabo”, diz Veríssimo. Isso acaba limitando o progresso social dessas regiões. Sem internet, a atividade econômica não tem como se expandir. A população tem pouco acesso a serviços bancários e de informação.

No Brasil, muitos moradores de áreas distantes e remotas usam a internet da Starlink, por satélite Foto: Taba Benedicto/Estadão

Esse cenário, entretanto, deve mudar no ano que vem, com a chegada de mais uma concorrente, o Projeto Kuiper, da Amazon, com investimentos globais de US$ 10 bilhões (R$ 56,9 bilhões pelo dólar de terça-feira, 22). A empresa promete oferecer acesso via satélite por menos de US$ 400 (R$ 2,2 mil) com “um equipamento mais leve e mais rápido do que as antenas tradicionais” do concorrente, segundo nota da companhia ao Estadão.

“O número de pontos de acesso vai quadruplicar”, diz Arruda, da Abranet. Mesmo que chegue a quase 1 milhão de pontos de acesso, ainda assim a cobertura não vai ser suficiente, uma vez que a população da Amazônia Legal é de aproximadamente 28,4 milhões de habitantes.

“Quando a Amazônia se conectar com o mundo, haverá mudanças sociais, econômicas e ambientais”, diz o diretor do IPS. Cidades que hoje têm sua economia baseada na exploração da madeira, por exemplo, poderão criar outras possibilidades de renda – o que diminuiria o desmatamento. Por isso, governos e iniciativa privada, segundo Veríssimo, precisam se unir para conectar essas partes isoladas do País.