IPCA volta a ter deflação e registra queda de 0,36% em agosto

RIO - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou deflação pelo segundo mês seguido. Em agosto, a queda nos preços foi 0,36%, depois do recuo de 0,68% em julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, a inflação em 12 meses baixou do patamar de dois dígitos: caiu dos 10,07% no acumulado até julho para 8,73% agora. No ano, a taxa está em 4,39%.

deflação foi menor que a mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, negativa em 0,40%.

Mais uma vez, a queda nos preços foi puxada pelos combustíveis, que recuaram, na média, 10,82%. No mês passado, os preços de todos os quatro combustíveis pesquisados pelo IBGE caíram: gás veicular (-2,12%), óleo diesel (-3,76%), etanol (-8,67%) e gasolina (-11,64%). Além disso, os preços das passagens aéreas, que têm influência direta do querosene de aviação, também recuaram (-12,07%), após quatro meses de altas.

No grupo Comunicação, que recuou 1,1%, a variação negativa decorreu especialmente da redução nos planos de telefonia fixa (-6,71%) e de telefonia móvel (-2,67%), um efeito direto da diminuição das alíquotas de ICMS.

No grupo alimentos não houve deflação, mas uma forte desaceleração na alta de preços (0,24% no mês passado). De acordo com o IBGE, o resultado da alimentação no domicílio (0,01%) ficou próximo da estabilidade, e houve altas em componentes importantes na cesta das famílias, como o frango em pedaços (2,87%), o queijo (2,58%) e as frutas (1,35%). “Por outro lado, ocorreram quedas expressivas nos preços do tomate (-11,25%), da batata-inglesa (-10,07%) e do óleo de soja (-5,56%). Além disso, o preço do leite longa vida, que havia subido 25,46% em julho, caiu 1,78% em agosto”, informou o IBGE.

A variação da alimentação fora domicílio (0,89%) ficou próxima à do mês anterior (0,82%). Enquanto a refeição passou de 0,53% para 0,84%, o lanche desacelerou de 1,32% para 0,86%.