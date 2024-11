Em entrevista à rede norte-americana, Francesco Columbu, o mandatário de Ollalai, mostrou entusiasmo com a parceria com os norte-americanos, e ressaltou que ela foi criada justamente para atender a todos os descontentes com o resultado das eleições norte-americanas. Ele disse que a oferta está aberta a todos, porém haverá um processo facilitado para os cidadãos dos EUA.

Foi criado um site para os interessados. Para participar, os potenciais compradores devem preencher um formulário na própria página e aguardar o contato das autoridades locais.