Além disso, os instrumentos elencados são os mesmos de sempre, incluindo subvenções, créditos tributários, requisitos de conteúdo local, margem de preferência e compras governamentais. O histórico de sua aplicação não é recomendável.

Mas, para mim, o que mais chamou a atenção foi que, após a enfática afirmação que aprenderam com o passado, o BNDES acena com um novo programa naval, que será puxado pela Petrobras, como o executivo da Transpetro já mencionou inúmeras vezes. Como o último desastre do programa naval ocorreu há poucos anos, pergunta-se qual foi o progresso que poderia justificar a construção competitiva de “navios do futuro”, mencionados pelo presidente do banco. Os estaleiros melhoraram sua estrutura de capital, o quadro da mão de obra, o seu nível tecnológico?