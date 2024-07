Depois disso, aparentemente convencido do mau passo que estava sendo dado, as críticas foram suspensas e, finalmente, a área econômica foi liberada para apresentar um programa de corte de gastos no próximo Orçamento, da ordem de R$ 25 bilhões, bem como propor um contingenciamento de despesas consistentes com o atendimento da meta deste ano.

Esse anúncio será o próximo momento crítico do cenário. Se os números forem considerados ruins, é possível que um certo estresse volte. Se forem razoáveis, segue o jogo, cujo epicentro estará no comportamento do câmbio.

Se a taxa de câmbio voltar para menos de R$ 5,30 nas próximas semanas, a contaminação da inflação projetada para 2025 será menor e desaparecerão as projeções de elevações adicionais da Selic. Naturalmente, no caso oposto, a situação será muito mais desafiante.