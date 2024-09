O lado positivo dos dados é que, exceto pelo agronegócio, que sofreu bastante este ano com os fenômenos climáticos, praticamente todos os setores da economia cresceram bem. O agro crescer pouco não me preocupa, pois ele vai se ajustar e continuar sua trajetória vitoriosa, como tratamos no nosso último artigo. O importante é que a economia das grandes cidades, e não apenas do interior, está crescendo bastante. O bom desempenho da construção civil é um excelente indicador desse fato.

O ruim desses dados é que este crescimento não é sustentável. A taxa de investimento ainda é muito baixa, inferior a 17%. Com isso, é impossível sustentar expansão mais significativa. Em segundo lugar, o desarranjo das finanças públicas e o crescimento da dívida não permitem que a taxa de juros baixe para níveis que estimulem o desenvolvimento.

Finalmente, a inflação já encostou no teto da meta, com a decisão da bandeira vermelha na tarifa de energia elétrica a partir de setembro. Isso sugere que o Banco Central provavelmente vai aumentar os juros na próxima reunião do Copom.