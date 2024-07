Juiz de Nova York reconhece plano de recuperação judicial da Americanas na jurisdição dos EUA

A varejista entrou com um pedido de recuperação judicial no Brasil em janeiro de 2023, logo após revelar um rombo bilionário em suas contas, fruto de fraudes contábeis. O plano foi aprovado em assembleia de credores em dezembro do mesmo ano, e homologado pela Justiça do Rio em fevereiro deste ano.

O juiz de Nova York menciona em sua decisão de dez páginas que termos como o que condiciona os credores que aceitaram as condições de renegociação dos débitos a não entrarem em novos litígios com a Americanas, sua direção e acionistas de referência, como sendo válidos nos EUA.