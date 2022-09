Kim Kardashian lança empresa de investimento privado

Depois de reality shows, negócios de maquiagem e roupas íntimas, Kim Kardashian anunciou na quarta-feira, 7, que lançará uma empresa de private equity, que trabalha com investimentos privados em empresas com potencial de crescimento.

A nova empresa, SKKY Partners, foi fundada com Jay Sammons, um especialista no setor, anunciou a estrela americana em um tweet. Ela especificou que também trabalhará com sua mãe, Kris Jenner, que será sócia da empresa.

Kim Kardashian e Kris Jenner trabalharão juntas na nova empresa, a SKKY Partners Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Jay Sammons, que estava no fundo de investimento Carlyle Group, disse ao Wall Street Journal que entrou em contato com Kim Kardashian e Kris Jenner neste verão no hemisfério Norte (inverno no Brasil) para montar o empreendimento.

A SKKY Partners se concentrará em “produtos de consumo, comércio eletrônico e digital, meios de comunicação, hotelaria e luxo”, de acordo com um post na conta do Instagram da empresa.

O reality show As Kardashian (Keeping Up with the Kardashians, em inglês), concluído em 2021, acompanhou durante anos o cotidiano desse rico clã de Los Angeles.

Aos 41 anos, Kim Kardashian transformou sua fama em um império de negócios, com marcas de cosméticos e roupas íntimas. A revista Forbes estima sua fortuna em US$ 1,8 bilhão./AFP