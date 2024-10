O Banco Central divulgou um perfil dos apostadores, revelando que cinco milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram R$ 3 bilhões a apostas virtuais apenas em agosto, 21% do total pago pelo governo no mesmo mês. Esses números são chocantes. No entanto, alterar o Bolsa Família ou monitorar as compras dos beneficiários por isso seria um erro.

A preocupação de Lula não é desmedida. O Progressa, que durou 20 anos em formato similar ao do Bolsa Família, foi encerrado no México em 2019 pela narrativa incorreta de ineficácia. Há evidências de que programas como o Bolsa Família reduzem a pobreza e aumentam a escolaridade, entre outros efeitos positivos. Ainda assim, programas de transferência de renda enfrentam resistência, e a ideia de que os pobres “desperdiçam” o benefício com vícios é uma arma potente dos críticos, apesar de evidências contrárias.

Os dados sobre apostadores devem ser encarados como um sintoma do problema de saúde pública que a indústria das apostas gera, tornando famílias pobres ainda mais vulneráveis. O governo deveria regular as empresas de apostas, como se faz com a indústria do cigarro, para mitigar os efeitos colaterais que a população já sofre.