Lavoro reforça sua vocação em acompanhar clientes nas mais diversas etapas do trabalho no campo

Em um cenário de mudanças climáticas cada vez mais frequentes e intensas provocadas pelo aquecimento global, o seguro agrícola se consolida como recurso essencial para que os produtores brasileiros possam se prevenir contra os prejuízos causados às lavouras em todo o país. Foi por isso que, sempre alinhada às necessidades dos clientes, a Lavoro Agro, maior distribuidora de insumos agrícolas do Brasil, anunciou recentemente mais uma de suas inovações: a oferta de seguros agrícolas.

Os produtos resultam de parcerias estabelecidas pela Lavoro com o BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, e com a Brasilseg, seguradora do grupo BB Seguros. Operados pela corretora Agrotech, por meio da plataforma de seguros Agristamp, eles já estão disponíveis em 100% das unidades Lavoro Brasil, com um suporte composto por mais de mil consultores técnicos de vendas que fazem o atendimento a campo.

Leia também

“Os últimos anos vêm registrando crescimento na procura por seguros agrícolas no Brasil, um mercado com grande potencial de crescimento”, avalia Ruy Cunha, CEO da Lavoro.Segundo levantamento da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), entre janeiro e agosto de 2023, o seguro rural arrecadou mais de R$ 9,6 bilhões, uma alta de 7,2% em comparação a 2022.

Últimos anos registraram crescimento na procura por seguros agrícolas no Brasil. Divulgação/Lavoro Foto: Divulgação/ Lavoro

Busca por inovação

Os seguros oferecidos pela Lavoro incluem cobertura para soja, milho e trigo, tanto nos cultivos de verão quanto nos de inverno, conhecidos como “safrinha”. “Em nossas análises de mercado, percebemos que o seguro agrícola estava disponível de forma tardia em relação à venda de insumos, conflitando com o fluxo de planejamento da safra doagricultor”, descreve Gustavo Modenesi, head de B2B e Serviços da Lavoro. “Essas parcerias são estratégicas e importantes para inovar e oferecer opções de seguro sob medida aos agricultores atendidos pela Lavoro.”

A proposta é customizar cada oferta, considerando aspectos específicos do cliente, a exemplo da produtividade histórica da área em questão. Além do seguro agrícola, o cliente poderá adquirir a modalidade de seguro prestamista, que tem por objetivo possibilitar o pagamento, total ou parcial, da operação de crédito rural ou compromisso assumido pelo produtor em caso de morte natural ou acidental.

Continua após a publicidade

“Acreditamos no grande potencial da parceria com a Lavoro,em busca de soluções completas e customizadas para o produtor rural. Queremos apresentar as melhores condições de seguro para o agricultor brasileiro”, diz Leonardo Felix, sócio responsável pela área de Insurance do BTG Pactual. Para Marcelo Lourenço, diretor Comercial, de Marketing e Clientes da BB Seguros, a parceria com a Lavoro reforça a estratégia de diversificação de canais de distribuição da rede BB. “Esperamos ampliar nosso balcão de negócios, aumentar nosso share de mercado e trazer mais capilaridade na entrega de soluções para os clientes por meio dos parceiros.”

Forte expansão

Com mais esse reforço no portfólio de serviços financeiros destinados aos agricultores, a Lavoro dá sequência ao seu plano de expansão. Primeira distribuidora de insumos agrícolas da América Latina a ter ações listadas na Nasdaq, a bolsa de valores norte-americana, a empresa procura ofertar aos clientes um pacote de soluções cada vez mais robusto. “É uma forma de apoiá-los na busca pela perenidade e saúde financeira dos seus negócios”, destaca Ruy Cunha.

Fundada em 2017, a Lavoro atua no Brasil, na Colômbia e no Uruguai, cobrindo uma área superior a 60 milhões de hectares e atendendo mais de 70 mil clientes. A empresa atingiu receita recorde de US$ 1,8 bilhão na safra 2022/23,um acréscimo de 24% em comparação à safra anterior. Além do crescimento orgânico, a Lavoro tem apresentado forte expansão por aquisições – já foram quase 30 desde o início das operações da empresa.