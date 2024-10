A Receita Federal realiza mais um leilão de bens esquecidos e apreendidos no Estado de São Paulo. Nos lotes, há celulares, equipamentos fotográficos, fones de ouvido, eletrodomésticos, carros, instrumentos musicais, roupas e vários outros produtos. Entre os destaques, há um iPhone 11 a partir de R$ 300.

PUBLICIDADE O leilão tem 129 lotes que serão abertos para propostas na próxima sexta-feira, 25, às 8h. As propostas se encerram no dia 1º de novembro, às 21h, e a classificação será publicada no dia 5. Os lotes mais baratos, de número 57 e 58, têm valor inicial de R$ 10 e são de resíduos de cabos elétricos. Já o lote mais caro é o 22, disponível a partir de R$ 1,2 milhão, com milhares de displays de celulares.

Carro Gol 2013/2014 está no lote 92 do leilão da Receita, com valor mínimo de R$ 10,2 mil. Foto: Receita Federal/Divulgação

Nos lotes 78, 79, 80, 81 e 82, há celulares iPhone 14 Pro Max ainda na caixa, com propostas a partir de R$ 2,5 mil. Entre os lotes 119 e 126, há diversos carros com lance inicial de R$ 2,4 mil. A partir do lote 87 até o lote 110 também há diversos veículos, com propostas a partir de R$ 7,2 mil.

Os lances são feitos para o lote fechado, ou seja, não é possível tirar objetos de cada lote. Dessa maneira, a proposta é válida para todos os itens de um mesmo lote.

Segundo o edital, o pagamento deverá ser efetuado de forma integral até o primeiro dia útil subsequente à data de adjudicação, ou no prazo de 7 dias corridos a partir do vencimento, com acréscimo de multa.

Os bens arrematados devem ser retirados em diversos locais da Receita, em várias cidades no Estado de São Paulo, listadas no edital do leilão.

Como participar?

Podem participar do leilão pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas, inscritas no Cadastro de Pessoas Física (CPF) e com selo de confiabilidade prata ou ouro no sistema gov.br. Pessoas jurídicas com cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) também podem participar.

Os participantes devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Todas as informações podem ser acessadas no edital, disponível neste link.