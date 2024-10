O Banco Central (BC) adotou uma estratégia de comunicação nas redes sociais, utilizando uma linguagem informal e humor para se aproximar do público. Dentro dessa proposta, as publicações no Instagram com a hastag #BCsincero são as que estão fazendo mais sucesso.

São vídeos curtos, dotados de recursos gráficos (fotos, vídeos, cortes, montagens e emojis, por exemplo), e de áudio (a voz masculina usada é semelhante à do Google Assistente). A imagem sempre é a da torre da sede do Banco Central com a imagem estilizada de óculos que virou um meme a ser usado sempre que alguém faz em uma postagem que considera incrível.

A imagem sempre é a da torre da sede do Banco Central com o óculos meme, conhecido por ser usado sempre que alguém faz uma “lacração” em uma postagem Foto: Reprodução/Banco Central

PUBLICIDADE A linguagem é solta, bem-humorada e sem formalidade, e o conteúdo aborda em assuntos como apostas online. Um dos exemplos do BC sincero é o post mais recente, publicado no dia 10 de outubro, com o título apostas online. A data não parece ter sido coincidência. Foi o mesmo dia em que os sites não legalizados puderam permanecer ar para apostadores retirarem os valores de suas contas. Na tarde de segunda, 21, a postagem já contava com mais de 800 mil visualizações, 28 mil interações e mil comentários. O post começa com o seguinte enunciado “Fala, apostadores. BC sincero na área, trazendo verdades difíceis de engolir”, seguido de uma sirene. O enunciado do texto recomenda aos internautas mandarem o vídeo para os seus tios que gostam do jogo do “triguinho” (o erro é proposital), e acham que vão ficar milionários. Veja abaixo.

Já no dia 3 deste mês, foi publicado um outro vídeo com o título “O BC rasga dinheiro!”. A narração começa da seguinte maneira: “BC sincero na área, cês tão bão? Aqui no Banco Central a gente não é maluco, mas a gente tem o costume de rasgar dinheiro”. Foram mais de 8.400 interações. Confira

No dia 26 de setembro, véspera do 1º turno das eleições municipais deste ano, foi publicado um outro vídeo sobre reclamações contra bancos no qual o narrador diz não ser coach, mas que passaria dicas maravilhosas para destravar os caminhos de sua vida financeira. A postagem teve mais de 12 mil visualizações. Confira abaixo.

Unicórnios, golfinhos e Peppa Pig

A linguagem muito mais leve do que a usada em comunicados oficiais da autoridade monetária também está sendo usada para temas de educação financeira, retratados na série “BC te explica”. Eles abordam, entre outras coisas, como ensinar as crianças a lidarem com dinheiro, como reduzir dívidas com a portabilidade de crédito, cuidado como golpe do Pix errado, o que mudou na fatura do cartão de crédito, entre outros. Confira abaixo um exemplo.

Publicidade

Porém, os “memes” são os que fazem mais sucesso. O publicado no dia 2 de setembro, sobre apostas online, tem mais de 6,6 milhões de visualizações, 409 mil interações e 7,6 mil comentários. Ele usa a música “Symphony”, da cantora Zara Larsson, muito usada no TikTok. A imagem traz a montagem de um unicórnio e golfinhos. Confira

Até a Peppa Pig, personagem de desenho animado infantil, foi usado em uma das postagens sobre o golpe da falsa central eletrônica.