Tempo, rapidez e adaptação

Em um artigo recente do Human Adaptation Institute, li sobre um experimento chamado Deep Time, onde 15 voluntários passaram 40 dias em uma caverna sob os Pirineus, sem luz natural ou relógios. Fiquei fascinada com este artigo por dois motivos. O primeiro é que eu não fazia ideia de que havia um Instituto de Adaptação Humana (cujo objetivo é "entender melhor os mecanismos cognitivos e fisiológicos da adaptação humana diante de mudanças rápidas ou de longo prazo.")

O artigo também parecia significativo porque, como humanos, estamos todos em meio a mudanças de curto e de longo prazos. A natureza nos mostra que as espécies e a vida vegetal se adaptam o tempo todo. Os seres humanos têm a mesma capacidade de adaptação, mas às vezes nossas crenças, visões de mundo e emoções atrapalham nossa capacidade de adaptação. O medo, por exemplo, nos faz resistir ou ignorar o feedback que estamos recebendo sobre como o mundo ao nosso redor está mudando.

Na natureza, as coisas funcionam por instinto, sem consciência, ou pelo menos sem o tipo de consciência que os humanos trazem à vida. O propósito do experimento de Adaptação Humana era "estudar a adaptação - como nos adaptamos a novas situações, novos ambientes ou eventos ... [e] como podemos mudar repentinamente nossa maneira de fazer as coisas quando nossa situação muda."

Nos meses de confinamento devido à COVID-19, percebi que o tempo parecia fluir de maneira diferente. Às vezes parecia estar fluindo rápido e outras vezes parecia mais lento do que o normal. Alguns dias, acordava com a percepção de que mais um mês se passou.

O que aconteceu com o inverno? O que aconteceu com o mês passado? Como a pandemia mudou tantas coisas, ela também influenciou nosso senso de tempo. (A propósito, parei de usar relógio.)

Tempo da natureza e tempo construído

E qual foi a segunda razão?, você pergunta. O segundo ponto impactante (para mim) que saiu desse estudo foi este comentário:

"Bem, no final, nunca pensamos nossa! isso foi rápido ou está demorando muito'. Estávamos sempre levando a quantidade certa de tempo. Porque não havia relógio para comparar."

A natureza leva apenas o tempo e os recursos necessários para realizar a tarefa e nada mais. Na cozinha também é assim. Temos essa experiência do tempo das coisas (dos processos) e da vida. Aqui neste estudo, um fenômeno semelhante aconteceu. Sem o relógio, dizendo se estavam indo rápido ou devagar demais, as pessoas neste experimento se concentraram na tarefa e levaram o tempo que precisavam para realizá-la.

Se usássemos o tempo da natureza em vez do tempo criado pelo homem, estaríamos presentes no momento com mais frequência? Iríamos realizar as coisas despendendo apenas o tempo necessário? Estaríamos menos estressados porque não estaríamos nos julgando em nosso progresso com base em uma construção artificial? Talvez devêssemos reservar um tempo (com o perdão do trocadilho) para nos fazer essas perguntas.

