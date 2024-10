O rendimento médio efetivamente recebido cresceu 9,1% até agosto, em relação a igual período anterior – bem mais que a inflação que, pelas contas do Ipea, tem subido menos para as pessoas de renda mais baixa. Em termos reais, o salário mínimo dos últimos 12 meses é o maior da história e 91% mais alto que no primeiro ano da gestão petista, em 2003. Poderia ser um alento para o presidente Lula, mas esses indicadores preocupam o Banco Central e motivarão novas elevações dos juros – se o novo presidente da autoridade monetária mantiver os paradigmas teóricos atualmente adotados.

A pressão maior deverá vir da inflação de serviços. Modelo econométrico simples mostra que mais de 80% da inflação de serviços pode ser explicada pela taxa de ocupação, pela variação do salário mínimo e pela inadimplência das pessoas físicas. Por essa métrica, a inflação de serviços estimada seria de 6,8%, contra 5,2% medidos em agosto. A pressão é latente e deve se manifestar brevemente. A exuberância do mercado de trabalho, fomentada pela lassidão da política fiscal, tem fôlego curto. Isso vaticina uma deterioração ainda maior nos índices de popularidade do governo nas próximas pesquisas. Salvo, claro, aconteça alguma coisa que os números não consigam explicar. A conferir.