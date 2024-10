O planeta registra temperaturas recordes a cada ano. Confirmadas as projeções de que a temperatura média global continuará a aumentar, as mortes anuais relacionadas ao calor deverão seguir crescendo. Os mais vulneráveis, segundo o prestigioso relatório Lancet Countdown 2023, são os recém-nascidos e adultos com mais de 65 anos.

O cenário, dois anos depois do controle da pandemia da covid-19, volta a destacar a importância da ciência e da medicina no esforço de contenção dos danos e para salvar vidas. Foi um êxito da civilização o combate rápido e direto à pandemia, com o esforço abnegado dos médicos, dos profissionais de saúde, cientistas e do sistema hospitalar. Também não faltaram exemplos comoventes de atos de solidariedade e empatia.