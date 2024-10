Graças à ciência e à busca de comportamento saudável, a ampliação do tempo de vida é uma realidade. No Brasil, a expectativa ao nascer é crescente e atingiu, no ano passado, 79,7 anos para as mulheres e 73,1 para os homens. Com dados em constante evolução, ajustes permanentes são necessários para que os sistemas de saúde pública e previdência social continuem funcionais.

Dados divulgados recentemente pelo IBGE mostram que a nossa pirâmide populacional é uma das que envelhecem mais rápido no mundo, fruto da combinação entre aumento da expectativa de vida e queda da taxa de fecundidade. A proporção de maiores de 60 anos entre os habitantes do País passou de 8,7%, em 2000, para 15,6%, em 2023, ultrapassando a faixa etária de 15 a 24 anos.