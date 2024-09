Lula: economia não tem mágica e não se dá ‘cavalo de pau’

“Eu sempre compreendi que em economia não tem mágica, você não inventa economia. Não dá um cavalo de pau como se estivesse num carro, numa autopista, num país do tamanho do México. E muito menos você dá um cavalo de pau numa economia do tamanho do Brasil”, disse o presidente brasileiro.

As declarações são dadas em um contexto em que o mercado mantém desconfiança sobre o cumprimento da regra fiscal pelo governo. O próprio indicado por Lula para a presidência do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, presente no encontro com empresários e apresentado por Lula como “companheiro que logo logo será o presidente do Banco Central”, na semana passada declarou que a desconfiança do mercado sobre a execução do arcabouço fiscal está impedindo que as expectativas de inflação convirjam para a meta de 3% dos próximos anos.