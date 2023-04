Lula vai oficializar acordo da Embraer em Portugal para ampliar produção de avião Super Tucano

LISBOA, ENVIADA ESPECIAL - Em sua visita a Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai oficializar um acordo que prevê a produção e manutenção da aeronave de defesa Super Tucano em parceria da Embraer com a portuguesa Ogma. Conforme o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho confirmou com exclusividade ao Estadão/Broadcast ao chegar a Lisboa na manhã desta sexta-feira, “os aparelhos serão fabricados seguindo os padrões da Otan, o que não acontece no Brasil.”

Com isso, a Embraer ampliará a capacidade de fornecer aviões de defesa aos países membros da União Europeia e Otan. Segundo informações não oficiais, vários países membros do Tratado do Atlântico Norte já demonstraram interesse em adquirir as aeronaves.

Aparelhos serão fabricados seguindo os padrões da Otan, confirma ministro da Defesa. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O Embraer EMB-314 “Super Tucano” é uma aeronave turboélice de ataque leve e treinamento avançado que foi desenvolvido no Brasil e atualmente é produzido em duas linhas de montagem, em solo brasileiro e nos Estados Unidos. Está certificado de acordo com os padrões militares mais atuais pela Força Aérea dos Estados Unidos (USAF).

Atualmente, a Ogma já tem parceria com a Embraer na produção do KC 390, que é um avião militar destinado ao transporte e lançamento de cargas e tropas. Também é usado em operações de reabastecimentos aéreos, busca e resgate e combate a incêndios florestais.

Lula permanece em Portugal até terça-feira feira, 25, depois segue para a Espanha na primeira visita à Europa em seu terceiro mandato.