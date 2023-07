Lula diz que Haddad será ‘extraordinária surpresa’ na economia e anuncia novo PAC para julho

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas negociações à frente da economia, a exemplo da reforma tributária. Segundo ele, se o ministro fosse um jogador de futebol, certamente “seria convocado para a seleção brasileira”.

Em entrevista ao SBT gravada nesta quinta-feira, 6, Lula afirmou que, até o momento, não precisou entrar no “corpo a corpo” para a aprovação da matéria no Congresso. “O Haddad está jogando bem. Se ele fosse jogador de futebol e tivesse convocação da seleção agora, certamente ele seria convocado para a seleção”, elogiou.

Na avaliação do presidente, o trabalho do ministro tem sido “extraordinário”. “(Haddad vem) tendo muita paciência, conversando com as pessoas, fazendo as negociações que têm que ser feitas”, disse. “Haddad vai ser uma extraordinária surpresa neste País na área econômica.”

Para Lula, o texto da reforma tributária, “certamente, não é o texto perfeito que quer Haddad nem que quer a Câmara”, mas é o possível de construir em meio a diversos interesses envolvidos.

PAC foi uma das grandes marcas dos dois primeiros governos de Lula Foto: Tasso Marcelo / AE

Novo PAC

Na entrevista, Lula ainda anunciou que o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) será lançado na segunda quinzena de julho. De acordo com ele, o foco do programa será na transição energética.

O presidente afirmou que o novo PAC será lançado paralelamente ao “Minha Casa, Minha Vida” número 2, que deve contar com 2 milhões de casas novas e 186 mil casas que estavam com obras paradas.

Ele afirmou que ainda não sabe o número exato do quanto será investido no novo PAC, mas “serão bilhões e bilhões de reais”.